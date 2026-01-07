Batman\'da Öğrencilere Polislik Tanıtıldı

Batman'da ilkokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Mehmet Akif İnan İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.
Bu kapsamda, öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verildi.
Öte yandan, öğrencilere genel güvenlik kuralları, temel trafik bilgileri ve güvenli internet kullanımı konuları da anlatıldı.
