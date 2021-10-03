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Batman'da okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Hasankeyf'i ziyaret etti - Son Dakika

Batman'da okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Hasankeyf'i ziyaret etti

03.10.2021 13:34
Batman'da okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Hasankeyf'i ziyaret etti, System.String[]

Batman Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler oryantasyon eğitimi kapsamında tarihi Hasankeyf'i ziyaret etti.

Batman Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler oryantasyon eğitimi kapsamında tarihi Hasankeyf'i ziyaret etti.

Batman Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü tarafından organize edilen gezi, üniversitenin uygulama otelinde düzenlenen kahvaltıyla başladı.

Daha sonra Hasankeyf'i gezen öğrenciler, Ilısu Baraj gölünde yaptıkları tekne turunun ardından Hasankeyf yerleşkesini ziyaret etti.

Bol bol hatıra fotoğraf çektiren öğrenciler keyifli zaman geçirdi.

Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, gazetecilere, üniversiteye kayıt yaptıran ve yurt dışından gelen öğrencilere oryantasyon eğitimi kapsamında Hasankeyf'te kültürel bir gezi etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Üç hafta önce Batman Üniversitesinin yüz yüze ve uzaktan olmak üzere eğitim ve öğretime başladığını ifade eden Sezgin, yurt dışından gelen öğrencileri kentte misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Sezgin, "Üniversitemizde 25 ülkeden 250'yi aşkın öğrenci öğrenim görüyor. Kasım ayına kadar kayıtlar devam ediyor. Hedefimiz 500'e yakın öğrenciyi kayıt ettirmek." dedi.

40'a yakın öğrenciyi gezi kapsamına aldıklarını, ilerleyen süreçte gezi etkinliklerini arttırmayı planladıklarını aktaran Sezgin, gelecek yıllarda da yabancı öğrenci sayısını arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sezgin, "Güneydoğu'da uluslararası nitelikte bir üniversite olma hedefindeyiz." diye konuştu.

Geziye katılan öğrencilerden Sudanlı Abdulaziz Ahmet, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü'nde okuduğunu söyledi.

Tarihi Hasankeyf'i gezdiklerini anlatan Ahmet, "Çok beğendim. Tekrar geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakistanlı Numan Duman da, arkadaşlarıyla çok güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

Suriyeli Zeyna Osman ise Hasankeyf'in çok güzel bir yer olduğunu, arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşadıklarını ifade etti.

Batman Üniversitesi, Üniversite, Hasankeyf, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Hasankeyf'i ziyaret etti - Son Dakika


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