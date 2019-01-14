Batman
'da onkoloji hastaları yararına kermes düzenlendi.
AK Parti Batman İl Kadın Kolları Başkanlığınca Batman Bölge Devlet Bölge Hastanesi eğitim birimi kokteyl alanında düzenlenen, yöresel ev yemekleri ve tatlıların satışa sunulduğu kermesten elde edilecek gelir hastanenin onkoloji servisine bağışlanacak.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Bilici, yaptığı açıklamada, "Elleri tutmaya ve kalplere umut olmaya sen de var mısın?" temasıyla onkoloji hastaları yararına kermes düzenlediklerini belirtti.
Düzenledikleri kermesten elde edilecek gelirin Batman Devlet Bölge Hastanesi Onkoloji Servisine bağışlanacağını ifade eden Bilici, çağın hastalığı olarak bilinen kanser hastalığıyla mücadele eden hastalara moral kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Bilici, bir hastane ziyaretinde bu fikrin oluştuğunu dile getirerek, kermeste satışa sunulacak yemeklerin partiye üye kadınlar tarafından hazırlanacağını aktardı.
Başhekim Op. Dr. Ercan Seven de, kermese katkı sunan herkese teşekkür etti.
Kemoterapi servisinde 19 ünitenin bulunduğunu, 50 civarında hastanın hizmet aldığını dile getiren Seven, hasta sayısının maalesef her geçen gün arttığını belirtti.
Hastalara destek sunarak, sosyal hayata dahil olmalarını istediklerini ifade eden Seven, "Bu tür etkinliklerin artması hem medikal hem psikolojik hem de sosyal anlamda hastalara destek sağlayacaktır." dedi.
Kermese yemek hazırlayarak katkı sunan Derya Şimşek, babasını 3 yıl önce kanserden kaybettiğini belirtti.
Şimşek, onkoloji servisinde tedavi gören hastalara moral vermek için annesiyle yemek hazırladıklarını aktardı.
AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür de kermese katkı sundu.