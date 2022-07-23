Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, 2 kardeşin cesedini gölden çıkardı.

Çevrede bulunan köylülerin yardımıyla iki kadın gölden çıkarıldı, Fatma ve kardeşi Evin Taymur bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Veysel Eroğlu, Hasankeyf, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 kız kardeş boğuldu - Son Dakika

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