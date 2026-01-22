Batman'da Terör Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Batman'da Terör Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı

Batman\'da Terör Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı
22.01.2026 12:59
Batman'da bir kahvehanede terör propagandası yapan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

BATMAN'da bir kahvehanede yüzü kapalı halde yanıcı ya da patlayıcı maddeyle terör örgütü propagandası yaptığı ve eylem çağrısında bulunduğu tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 19 Ocak'ta kentteki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzü kapalı kişinin, elinde yanıcı ya da patlayıcı maddeyle gelip içeride bulunanlara terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı, sokaklara çıkma ve eylem çağrısında bulunduğu, yaptığı propagandayı da sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.E.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde ekiplerin aramasında, olay sırasında giydiği kıyafetler ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

