Son Dakika Haberleri: Batman'da Ters Laleler Açtı

Batman'da Ters Laleler Açtı

58 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde, karların erimesi ile boy gösteren ve kısa ömürlü olan ters laleler açtı.

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Batman'ın Sason ilçesinde, karların erimesi ile boy gösteren ve kısa ömürlü olan ters laleler açtı. Ters lalelerin bulunduğu alan, doğa severler ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor.

Hüzün çiçeği olarak da bilinen ters laleler, ilçeye bağlı Kelhasan ve Tekevler köyü kırsalındaki Halkıs dağında açmaya başladı. Bin 900 metre yükseklikte açan ters laleler, özellikle doğa severler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen ters lalelerin 15-20 günlük ömürleri bulunurken, Sason'un yüksek kesimlerinde karların aşamalı olarak erimesi sonucu 3 ay boyunca farklı bölgelerde ters laleleri görmek mümkün oluyor. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:08 Kaynak: İHA

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