Batman'da tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi, eşi hastanede tedavi altına alındı.
Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyünde yaşayan Ahmet Atmaca (82) ile eşi Zeynep Atmaca'dan (87) haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde çifti hareketsiz halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Zeynep Atmaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Baygın halde bulunan Ahmet Atmaca ise Beşiri Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Ekipler evde yaptığı incelemede, çiftin, tüpten sızan gazdan zehirlendiğini tespit etti.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Tüp Gaz Zehirlenmesi: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?