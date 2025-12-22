Batman\'da yangın faciası: 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

Batman'ın 19 Mayıs Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıkan yangın, 85 yaşındaki yatalak Abdurrahman Utanır'ın dumandan zehirlenerek yaşamını yitirmesine neden oldu.

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Olay, Kazım Arıca Caddesi üzerindeki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ AMA...

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yatalak olduğu öğrenilen Abdurrahman Utanır dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 75 yaşındaki eşi Zahide Utanır ise evden çıkarıldı ve ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Abdurrahman Utanır'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili olarak polis ve itfaiye ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni ve olası ihmaller araştırılıyor.