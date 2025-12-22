Batman'da yangın faciası: 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Batman'da yangın faciası: 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Batman\'da yangın faciası: 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti
22.12.2025 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Batman\'da yangın faciası: 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti
Haber Videosu

Batman'ın 19 Mayıs Mahallesi'nde çıkan yangın, 85 yaşındaki Abdurrahman Utanır'ın hayatını kaybetmesine yol açtı. Tek katlı evde alevlerin yükseldiği anlarda dumandan etkilenen ve yatalak olduğu belirtilen Utanır kurtarılamazken eşi Zahide Utanır ise hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın 19 Mayıs Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıkan yangın, 85 yaşındaki yatalak Abdurrahman Utanır'ın dumandan zehirlenerek yaşamını yitirmesine neden oldu.

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Olay, Kazım Arıca Caddesi üzerindeki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ AMA...

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yatalak olduğu öğrenilen Abdurrahman Utanır dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 75 yaşındaki eşi Zahide Utanır ise evden çıkarıldı ve ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Abdurrahman Utanır'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili olarak polis ve itfaiye ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni ve olası ihmaller araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Batman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Batman'da yangın faciası: 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi 600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi
İsrail komşu ülkeyi İHA’larla vurdu İsrail komşu ülkeyi İHA'larla vurdu
Manisa’da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı’da sınırda yakalandı Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı
ABD’den Epstein dosyalarına sansür eleştirilerine yanıt: Trump ile hiçbir ilgisi yok ABD'den Epstein dosyalarına sansür eleştirilerine yanıt: Trump ile hiçbir ilgisi yok
Altın haftaya tarihi rekorla başladı Altın haftaya tarihi rekorla başladı
e-Devlet’e bomba özellik Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek
7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı Bunca yıl bu şekilde saklanmış 7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış

23:04
Musaba’nın temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul’a geldi
Musaba'nın temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
23:03
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
22:41
Şamil Tayyar’dan “Ela Rumeysa Cebeci“ iddiası: İtirafçı oldu
Şamil Tayyar'dan "Ela Rumeysa Cebeci" iddiası: İtirafçı oldu
22:33
Endrick’in yeni adresi belli oldu
Endrick'in yeni adresi belli oldu
22:20
Defne Samyeli’den “Kasım Garipoğlu“ iddiasına yanıt
Defne Samyeli'den "Kasım Garipoğlu" iddiasına yanıt
21:41
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı
20:29
3 harfli markette skandal Az kalsın çocuğuna yedirecekti
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2025 01:22:16. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da yangın faciası: 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.