Batman'daki Seyit Bilal Türbesi, 8 gün ziyaretçilere kapalı olacak - Son Dakika

Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyündeki Seyit Bilal Türbesi'nde her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında anma etkinlikleri düzenleniyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl, türbenin 6-13 Ekim tarihlerinde ziyarete yasaklanmasına karar verdi. Alınan karar doğrultusunda türbe, 8 gün ziyaretçilere kapalı olacak.

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