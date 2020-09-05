Batman'daki Seyit Bilal Türbesi, 8 gün ziyaretçilere kapalı olacak - Son Dakika

Batman'daki Seyit Bilal Türbesi, 8 gün ziyaretçilere kapalı olacak
BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki Seyit Bilal Türbesi, koronavirüs salgını nedeniyle her yıl anma etkinliklerinin düzenlendiği 6-13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere kapatıldı.
Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyündeki Seyit Bilal Türbesi'nde her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında anma etkinlikleri düzenleniyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl, türbenin 6-13 Ekim tarihlerinde ziyarete yasaklanmasına karar verdi. Alınan karar doğrultusunda türbe, 8 gün ziyaretçilere kapalı olacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 16:03 - Kaynak: DHA
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