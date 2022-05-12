Trafik Eğitim Parkı'nda fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
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Trafik Eğitim Parkı'nda fidanlar toprakla buluştu

12.05.2022 13:50

Trafik Eğitim Parkı'nda fidanlar toprakla buluştuEDİRNE Edirne'de Trafik Haftası çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iş birliğiyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Trafik Eğitim Parkı'nda fidanlar toprakla buluştu

EDİRNE Edirne'de Trafik Haftası çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iş birliğiyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Trafik Haftası dolayısıyla Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğrencilerle birlikte fidan dikti. Öğrencilerle sohbet ederek fidan dikiminin önemine ilişkin bilgi veren Vali Canalp, nefes alabilmek için ağaç dikilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Nefes alabilmek için ağaç dikilmesi gerektiğini söyleyen Vali Ekrem Canalp, bir çocuğun bakış açısıyla dünyaya bakıldığında çevreyi ve çevresel değerleri algılama şeklinin özetinin ortaya çıktığını aktardı. Vali Canalp ayrıca, Edirne'de geçen üç yıl içerisinde 3 milyon ağaç dikildiğini ifade etti.

Edirne'nin ağaç varlığını her geçen yıl arttıran bir il olduğuna değinen Vali Canalp, bunu insanların çocukluk yaşlarından itibaren kazandığı doğa ve ağaç sevgisine borçlu olduklarını belirtti.

"Edirne benim için valilik olarak bir ilkti, valilik heyecanlarımı ilk Edirne'de yaşadım"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Canalp, yeni bir kente atanması ile ilgili görüşlerini aktardı. Resmi gazetede yayımlanan kararname ile beraber Edirne'deki 3,5 yıllık görevinin sona erdiğini söyleyen Canalp, "Bundan sonra Batman Valisi olarak atandım. Batman'da beni hem Valilik hem de Belediye Başkan Vekilliği görevim bekliyor. Edirne benim için valilik olarak bir ilkti, valilik heyecanlarımı ilk Edirne'de yaşadım. Oradaki dostlarımız ve arkadaşlarımızla irtibatı hiç koparmadım. Edirne ilk valilik yaptığım ilidir. Edirne'den de bağımı, irtibatımı dostlarımla arkadaşlarımla asla koparmayacağım. Ben aynı zamanda Edirne'nin fahri hemşerisiyim ve bundan sonra buraya bir Edineli olarak geleceğim" şeklinde açıklamada bulundu.

Trafik Eğitim Parkı'nda fidanlar toprakla buluştu
Trafik Eğitim Parkı'nda fidanlar toprakla buluştu
Trafik Eğitim Parkı'nda fidanlar toprakla buluştu
Trafik Eğitim Parkı'nda fidanlar toprakla buluştu
Trafik Eğitim Parkı'nda fidanlar toprakla buluştu
Trafik Eğitim Parkı'nda fidanlar toprakla buluştu
Trafik Eğitim Parkı'nda fidanlar toprakla buluştu
Trafik Eğitim Parkı'nda fidanlar toprakla buluştu
Trafik Eğitim Parkı'nda fidanlar toprakla buluştu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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