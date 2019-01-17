Son Dakika Haberleri: Batman Valisi Hulusi Şahin Açıklaması

Batman Valisi Hulusi Şahin Açıklaması

1 saat önce

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Batman OSB'de ilave 2 bin dönüm sanayi parselini hızlı bir şekilde hizmete açmak için çalışıyoruz.

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Batman Valisi Hulusi Şahin, "Batman OSB'de ilave 2 bin dönüm sanayi parselini hızlı bir şekilde hizmete açmak için çalışıyoruz." dedi.

Dicle Kalkınma Ajansı'nca (DİKA) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, devletin girişimcilere sunduğu teşvik uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Şahin toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin önemli sanayi alt yapısına sahip olduğunu belirterek, "OSB'ye 2 bin dönüm sanayi parselini hızlı bir şekilde hizmete açmak için çalışmaktayız. 630 dönümü çok kısa bir süre içerisinde açacağız, bin 370 dönümü ise daha sonra açılacak. Çünkü girişimcilerimiz yatırım için talepte bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Tekstil ile ilgili özel bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Şahin, yatırımcılara gereken desteği sunmaya hazır olduklarını aktardı.

Toplantıya, Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Başkanı Abdulkadir Demir, DİKA Proje Birim Başkanı Sihat Ferat Toktaş, Batman Yatırım Destek Ofisi uzmanı İbrahim Erin ile KOBİ uzmanı Semih Oltan Çepe de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:46 Kaynak: AA

Dicle Kalkınma Ajansı, OSB, Batman, Ekonomi
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