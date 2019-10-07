Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnafları ziyaret etti.



Yeni Cami'de düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliğine katıldıktan sonra, Yeni Cami etrafındaki esnafları Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran ile birlikte ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sorunları dinledi.



Esnaflarla istişarelerde de bulunan Güder, her zaman esnaflarla iç içe olmaya çaba gösterdiklerini ifade ederek, "İmkan buldukça esnaflarımız ziyaret ediyorum. Bugün de Yeni Cami etrafındaki esnaflarımızı ziyaret edip, bir arzu ve istekleri olup olmadığını soruyoruz. Esnaflarımızın önerilerini alıyoruz, fikir istişaresinde bulunuyoruz" dedi.



Esnaflar ise, kendilerini ziyaret eden Başkan Güder' teşekkür edip, zaman zaman böyle ziyaretler yapmasını önerdi - MALATYA