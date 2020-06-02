Battalgazi Belediyesi çalışmalarına hız verdi - Son Dakika

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam eden Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Beydağı Mahallesindeki ara sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçe genelinde ayak basmadık yer bırakmayacaklarını belirtti.



İlçe genelindeki 103 mahallede çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen Battalgazi Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Fen İşlerine bağlı ekipler, Beydağı Mahallesi'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Eskiyen ve bozulan yollardaki asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam eden Battalgazi Belediyesi, sıcak asfalt serimi ile vatandaşlara konforlu ulaşım sağlıyor.



Çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle halkıyla bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "2020 yılı içerisinde köy statüsünde olup da mahalle statüsüne dönüşen yerlerde özellikle üst yapı çalışmalarını bitirmek istiyoruz" dedi.



Muhtar Pesen: "Başkanımız tüm sorunlarımızı çözüme kavuşturuyor"



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e ve ekibine teşekkürlerini ileten Beydağı Mahallesi Muhtarı Mahmut Pesen, "Başkanımız Osman Güder, mahallemizi sık sık ziyaret ediyor. Bugünde asfaltlama çalışmalarını incelemek için mahallemize geldi. Başkanımız her türlü sorunumuza yetişiyor ve çözüme kavuşturuyor. Mahallemizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Mahallemizde sıcak asfalt serimi yapılıyor. Başkanımıza ve ekibine mahallemiz adına teşekkürlerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.



"Salgına karşı tedbiri elden bırakmamalıyız"



Yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şunları söyledi: " Türkiye'mizde Malatya'mızda ve Battalgazi'mizde Korona virüs ile hayat nasıl yaşanır onu öğrenmeye başlayacağız. Korona virüsten dolayı yeni normalimizi oluşturacağız. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Maskesiz dışarı kesinlikle çıkmayacağız. Sosyal mesafemizi koruyacağız. Hijyen kurallarına dikkate edeceğiz. Biz bu tedbirleri vatandaşlar olarak hayatımızda ne kadar sık uygularsak bu korona sürecini kısaltmış oluruz. Sağlık Bakanımız günlük olarak vaka sayılarını paylaşıyor ve Türkiye'de genel itibariyle korona vakalarında azalma söz konusu. Tedbirlere uyulduğu için bu rakamları yakalamış olduk. Fakat bazı yerlerde vatandaşlarımız sanki korona bitmiş gibi davranması kabul edilemez. Bu davranışlar tekrar korona vakalarının çıkmasına sebep oluyor. Bu açıdan tedbirlerimizi elden bırakmayacağız. İnşallah bizler de belediye olarak bu süreçte 2020 yılını verimli bir şekilde tamamlamak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



"2020 yılında üst yapı çalışmasını bitirmek istiyoruz"



Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarına hız verdiklerinin altını çizen Başkan Güder, "Bu bölgelerde özellikle kış ayı sonrasında bahar ayında yolların rehabilite edilmesi gerek. Açılan yolların asfaltlanması, onların tesviyelerinin yapılması ve aynı zamanda daha önce planlamış olduğumuz yolları mahallelerimizde özellikle de taşrada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi bu



bölgede bir deprem yaşamamız ve sonrasında korona virüs ile karşı karşıya kalmamız biraz çalışmalarımıza sekteye uğrattı. Şuan bulunduğumuz yolda sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. İnşallah 2020 yılı içerisinde köy statüsünde olup mahalle statüsüne dönüşmüş yerlerde özellikle üst yapı çalışmalarını bitirmek istiyoruz. Arkadaşlarımız bu yönüyle çalışmalarını devam ettiriyorlar. Vatandaşlarımızın refahı anlamında Belediyemiz olarak çalışmalarımızı 7 gün 24 esasına göre sürdüreceğiz" diye konuştu. - MALATYA