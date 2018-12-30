Son Dakika Haberleri: Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi İncelendi

Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi İncelendi

1 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi İncelendi, System.String[]
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık ve Gürkan Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Çalık ise, Gürkan'ın belediye başkanı olarak önemli hizmetlere imza attığını hatırlatarak, "Sosyal belediyecilik insanlarımızın yaşadığı şehirde sosyal ile sportif yaşamlarını, kültürel faaliyetlerini geliştirecek binaları inşa etmek ve içini doldurmak. Battalgazi Belediye başkanlığı döneminde Selahattin Gürkan, çok önemli yatırım ve hizmetlere imza attı. Bugün onlardan bir tanesini görüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışında yapmış olduğu yatırımlardan bir tanesi. Yüzme ve diğer spor dalları dahil olmak üzere güreşten boksa kadar 26 dalda sporun yapılacağı alanları inşa etti. Allah nasip ederse bir ay sonra Malatyalılarımızın hizmetinde olur." ifadelerini kullandı.

Çalık, gönül belediyeciliği kapsamında AK Parti olarak vatandaşlara yine hizmet etmeye gayret edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bitme aşamasına geldiğini gördük. Öyle tahmin ediyorum ki iç mefruşatları tamamlandıktan sonra halkımızın hizmetine açılacak. Burada bayan ve erkekler için ayrı ayrı olimpik havuzlar, hamam, sauna ve fitness salonları yaptık. Bölgemizin en büyük spor kompleksi ve Yaşam Merkezi olarak da hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. "

Gürkan, daha sonra Malatya Ali Kapısı Derneği tarafından düzenlenen Abdal Musa Birlik Lokması programına katıldı.

Programda vatandaşlara lokma yiyen Gürkan, bir süre etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:23 Kaynak: AA

Malatya, Selahattin Gürkan, Battalgazi, Güncel
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