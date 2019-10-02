Son Dakika Haberleri: Battalgazi Belediyespor 6 oyuncuyu kadrosuna kattı
Son Dakika Spor Haber

Battalgazi Belediyespor 6 oyuncuyu kadrosuna kattı

1 saat önce

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde Mücadele eden Battalgazi Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Battalgazi Belediyespor 6 oyuncuyu kadrosuna kattı, System.String[]

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde Mücadele eden Battalgazi Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.


Kırmızı beyazlı kulüp Pötürge Belediyespor'dan Erdem İsotçu ile Yusuf Pelen, Arguvan Belediyespor'dan Kenan Dönmez ile Muhammet Akarsu, Darendespor'dan Eren Dönmez ve Malatya Yeşilyurtspor'dan Abdullah Yalçın ile resmi sözleşme imzaladı.


6 futbolcu için Battalgazi Belediyesi'nde imza töreni gerçekleştirilirken, törende kulüp başkanı Hacı Ali Tankız hazır bulundu.


İmza töreninde konuşan Tankız, amaçlarının Battalgazi'ye yakışır bir takım oluşturmak olduğunu söyledi. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


SGK sayıyı artırdı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı
Dünya genelinde kesinti sorunu yaşayan Twitter'dan açıklama geldi FOX TV, reyting yarışında geride kalan dizisi Bir Aile Hikayesi'nin fişini çekti Türkiye-Arnavutluk maçının biletleri tükendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Battalgazi Belediyespor 6 oyuncuyu kadrosuna kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]