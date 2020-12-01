Batur'dan yılın son meclisinde kentsel dönüşüm ve birliktelik mesajı - Son Dakika

Batur'dan yılın son meclisinde kentsel dönüşüm ve birliktelik mesajı

01.12.2020 18:52
Batur'dan yılın son meclisinde kentsel dönüşüm ve birliktelik mesajı, System.String[]

Konak'ta yılın son belediye meclis toplantısı yapıldı.

Konak'ta yılın son belediye meclis toplantısı yapıldı. Gültepe planlarına gelen itirazların görüşüldüğü toplantıda Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kararlılık vurgusu yaptı. Yaşanan depremle beraber kentsel dönüşümün ve Gültepe imar planlarının öneminin bir kez daha görüldüğünü söyleyen Başkan Batur, "Gültepe imar planları bu dönem yapılan en önemli iş. Bu konuda başkanlık iradesi olarak kararlıyız. Meclisimiz de kararlı olduğunu teyit etti. Hem Konak hem Büyükşehir olmak üzere iki meclisten de oybirliği ile geçmesi bize güç verdi. Bu işi hep birlikte yapacağız" dedi.

Konak Belediye Meclisi, 2020 yılının son toplantısını Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi Salonunda gerçekleştirdi. Yeni yayınlanan genelge ile alınan pandemi kısıtlamaları kararları doğrultusunda saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için meclis saati de 16.00'ya çekilerek olası gecikmelerin önüne geçildi. Öte yandan yine önlemler dolayısıyla, bu ay ikinci toplantının yapılmaması kararlaştırıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda Gültepe imar planlarına gelen itirazlar değerlendirilirken komisyonlardan gelen raporlar oylandı. Gültepe planlarının bu dönem Konak Belediyesinin yaptığı en önemli iş olduğunu altını çizerek söyleyen Başkan Batur, "Gültepe imar planları için kararlı bir şekilde yola çıktık. 'Biz bu işi yapacağız, yıllardır bu planları bekleyen vatandaşımızın beklentisini karşılayacağız' dedik. Bu konuda meclisimizin samimiyetine inanıyorum. Gültepe imar planları bu dönem yapılan en önemli iş. Bu konuda başkanlık iradesi olarak kararlıyız. Meclisimiz de kararlı olduğunu teyit etti. Hem Konak hem Büyükşehir olmak üzere iki meclisten de oybirliği ile geçmesi bize güç verdi. Bu işi hep birlikte yapacağız. İtirazlar olabilir, elbette olacaktır ama bunların hepsini aşacağız. Bu planların hayata geçmesinde herkes elinden geleni yapmalı" diye konuştu.

Batur: "Kaybedecek bir dakikamız bile yok"

Gültepe imar planlarının ve Konak'taki kentsel dönüşümün önemine bir kez daha dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 30 Ekim depremini hatırlatarak Gültepe planlarının sadece teknik ve toplumsal olarak değil, vicdanen de yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın kentsel dönüşüm beklentisini dile getiren Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Ekim'de bir deprem yaşadık ve deprem Bayraklı'yı vurdu. Bir daha ne zaman olacağını ve nereyi vuracağını bilmiyoruz. Bu sebeple Gültepe imar planlarının vicdanen de yerine getirilmesi gerekiyor. Sadece sırt bölgeleri değil bütün Konak'ın bizden beklentisi var. Yapılan anketlerde yüzde 85 oranında kentsel dönüşüm talebi var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir, biz hep birlikte ve doğru kararlar vererek çalışmak zorundayız. Kaybedecek değil bir saatimiz, bir dakikamız bile yok."

Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

Başkan Batur, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen teknik komisyonun, Konak'taki binaların hasar tespiti ile ilgili çalışmasını da açıkladı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 57 adet ağır hasarlı bina tespit edildiğini aktaran Batur, bunların 6 tanesinin betonarme, geri kalanının ise iki katlı yığma binalar olduğunu ifade etti. Orta hasarlı bina sayısının ise 71 olduğunu söyleyen Başkan Batur, orta ve ağır hasarlı binalar ile ilgili olarak vatandaşın muhtarlıklardaki askıları takip ederek bilgi alabileceğini de ekledi. - İZMİR

Batur'dan yılın son meclisinde kentsel dönüşüm ve birliktelik mesajı
Batur'dan yılın son meclisinde kentsel dönüşüm ve birliktelik mesajı
Batur'dan yılın son meclisinde kentsel dönüşüm ve birliktelik mesajı
Batur'dan yılın son meclisinde kentsel dönüşüm ve birliktelik mesajı

Abdül Batur, Gültepe, Konak, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batur'dan yılın son meclisinde kentsel dönüşüm ve birliktelik mesajı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar 1,5 yaşındaki çocuğuna alkol kullandırıldığı iddia edilen annenin ifadesi ortaya çıktı: Kuzenim tarafından çekilmiş Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu
Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi         
18:58
F.Bahçe'ye attığı golde topun hızı 126 kilometreye ulaşan Aboubakar, rekor kırdı F.Bahçe'ye attığı golde topun hızı 126 kilometreye ulaşan Aboubakar, rekor kırdı         
18:49
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak         
16:52
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek         
15:58
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?         
15:21
"Saatim geldi" deyip kaçan yaşlılar, pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor         
14:49
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı         
14:30
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 19:14:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batur'dan yılın son meclisinde kentsel dönüşüm ve birliktelik mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei