BAÜN'de, Jeopark uygulama ve araştırma merkezi kuruldu - Son Dakika

BAÜN'de, Jeopark uygulama ve araştırma merkezi kuruldu

26.11.2020 12:59
BAÜN'de, Jeopark uygulama ve araştırma merkezi kuruldu, System.String[]

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkezin kurulmasıyla ilgili teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uygun görülürken, Balıkesir Üniversitesi Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği de Resmi Gazete'nin 24 Kasım 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkezin kurulmasının ardından üniversite bünyesindeki araştırma merkezi sayısı 23'e yükseldi.

Merkezin kurulmasıyla ilgili açıklamada bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilim üretiminin yanında şehirle bütünleşmenin de öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezinin de üniversite-şehir bütünleşmesine önemli katkılar sunacağını belirtti.

"İda Madra Jeoparkı" ile Balıkesir'de yılın tamamına yayılan turizm imkanı

Kurulan merkezin Balıkesir için öneminin altını çizen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, "Ekim 2019'da Balıkesir İda Madra Jeoparkı tesisi ve UNESCO tescili için Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Üniversitemiz arasında 'İda Madra Jeoparkı İş Birliği Protokolü' imzalanmıştı. Protokol ile Üniversitemiz, Jeopark çalışmalarının akademik araştırma sorumluluğunu da yüklenmiş oldu. Merkezimiz bu doğrultuda önemli bir görevi yerine getirecektir. Tarım ve hayvancılıkta öncü illerden olan Balıkesir için Jeopark ve Jeoturizm büyük fırsatlar sunmaktadır. Nispeten kısa bir sezonda körfezde yoğunlaşan turizm faaliyetleri İda Madra Jeoparkı ile Sındırgı, Dursunbey gibi iç kısımlara kadar yayılabilecektir. Jeoparklar aracılığıyla gelen Jeoturizm, yılın tamamına yayılan bir turizm tipi olduğu için şehrimiz, daha istikrarlı bir turizm geliri sağlama imkanına da sahip olacaktır. Üniversitemize ve şehrimize değer katacak faaliyetleri yerine getirecek olan Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezinin, üniversitemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdal Gümüş de kurulan merkez ile Balıkesir Üniversitesi'nin, 160 Jeoparkın bağlı olduğu üniversiteler ile personel ve öğrenci değişimi, ortak araştırma projeleri yapma ve bu alandaki uluslararası fonlardan yararlanma fırsatı yakalayacağını belirtti. Gümüş, "Jeoparklar başta jeolojik ve jeomorfojik yapılar olmak üzere kültür, tarih, arkeoloji ve tabiatın entegre biçimde korunduğu yeni bir doğa koruma ve alan yönetimi statüsüdür. Bir sahaya Jeopark statüsü, UNESCO tarafından verilmektedir. 74 tanesi Avrupa ülkelerinde olmak üzere küresel ölçekte 161 UNESCO tescilli Jeopark bulunmaktadır. UNESCO, tescillediği sahalar ile itibarını ve tanınırlığını paylaşarak bu sahaların sosyo-ekonomik kalkınmasına destek oluyor. Ekseriyeti Balıkesir sınırlarında kalan saha, başta granit tor topoğrafyası ve bununla ilintili kültürel ve arkeolojik miras olmak üzere aktif traverten bacaları gibi sıra dışı jeolojik miras değerleriyle Kazdağılarında olduğu gibi zengin bir flora ve fauna ile uluslararası öneme sahip doğal, arkeolojik, tarihi ve kültürel kaynak değerlerine ev sahipliği yapmaktadır. Üstün nitelikli bu değerleri içeren, UNESCO tescilli bir Jeopark kurma çalışmaları pandemi sürecine rağmen başarı ile devam ediyor. Merkezimiz, Türkiye'deki UNESCO Jeoparkı tesis ve tescil çalışmalarının koordineli, verimli ve sonuç odalı biçimde yürütülerek Türkiye'nin UNESCO Jeoparkları içerisindeki temsiliyetinin artırılmasına ve Balıkesir Üniversitenin uluslararası tanınırlık, itibar ve entegrasyonuna da büyük katkı sağlayacaktır" dedi. - BALIKESİR

BAÜN'de, Jeopark uygulama ve araştırma merkezi kuruldu
BAÜN'de, Jeopark uygulama ve araştırma merkezi kuruldu
BAÜN'de, Jeopark uygulama ve araştırma merkezi kuruldu
BAÜN'de, Jeopark uygulama ve araştırma merkezi kuruldu
BAÜN'de, Jeopark uygulama ve araştırma merkezi kuruldu
BAÜN'de, Jeopark uygulama ve araştırma merkezi kuruldu
BAÜN'de, Jeopark uygulama ve araştırma merkezi kuruldu

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, araştırma, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BAÜN'de, Jeopark uygulama ve araştırma merkezi kuruldu - Son Dakika


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