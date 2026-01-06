Baybaş, FNSS CEO'su Oldu - Son Dakika
Ekonomi

Baybaş, FNSS CEO'su Oldu

06.01.2026 16:35
Selim Baybaş, FNSS CEO'su olarak Kadir Nail Kurt'tan görevi devraldı, dönüşüm projelerine öncülük edecek.

Otomotiv, ağır sanayi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı sektörlerde dönüşüm projelerine liderlik eden Selim Baybaş, FNSS Savunma Sistemleri AŞ CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini Kadir Nail Kurt'tan devraldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak itibarıyla görevini devreden Kurt, FNSS'de 18 yıl boyunca sürdürdüğü liderliğiyle FNSS ve Türk savunma sanayisine önemli katkılarda bulundu.

FNSS'deki kariyerine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının ilk projesi olan Zırhlı Muharebe Araçları Projesi ile başlayan Kurt, CEO'luk döneminde birçok ilke imza attı. Kurt'un yönetiminde, envantere giren Türkiye'nin ilk özgün tasarım zırhlı kara aracı projeleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaç duyduğu kritik platformların hayata geçirilmesine öncülük edildi. Kurumsallaşma sürecini başarıyla yürüten ve şirket öz kaynaklarıyla sürdürülen AR-GE projelerine büyük önem veren Kurt, FNSS'yi sektörün en geniş ürün portföyüne sahip, önde gelen kara sistemleri şirketi konumuna taşıdı.

Görevi devralan Selim Baybaş, 27 yılı aşkın üst düzey yöneticilik kariyerinde DaimlerChrysler, Sabancı Holding, İnci Holding, Doğan Holding ve Nurol Holding bünyesinde stratejik görevler üstlenerek, vizyoner liderliğiyle, farklı sektörlerdeki firmaları önemli başarılara taşıdı.

Son olarak 2019-2025 yıllarında Nurol Teknoloji'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Baybaş, şirketin yeni yatırımlar ve stratejik ortaklıklarla büyümesine liderlik etti. Baybaş'ın yönetiminde AR-GE, inovasyon, operasyonel verimlilik, satış, sürdürülebilir kar ve ihracat alanlarında gerçekleşen kapsamlı dönüşüm sayesinde Nurol Teknoloji, alanında öncü ve güçlü bir marka konumuna taşındı. 2023 yılında gerçekleştirdiği stratejik büyüme yolculuğunda, ABD'de kurulan Nurol Technology USA ve Almanya'nın köklü seramik-toz ham madde üreticisi IndustrieKeramik Hochrhein (IKH) şirketinin Nurol Teknoloji bünyesine katılmasıyla dikey entegrasyon stratejisini başarıyla gerçekleştirdi.

Nurol Teknoloji, Baybaş liderliğindeki yolculuğunda ileri teknik balistik seramiklerle yeni nesil zırh sistemlerine öncülük ederek Türk savunma sanayisine önemli kabiliyetler kazandırdı.

Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı, konuya ilişkin olarak küresel büyüme ve dönüşüm odaklı yönetim anlayışına dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu değişiklik, FNSS'nin küresel varlığını güçlendirme, dijital dönüşümü hızlandırma ve ürün portföyünü genişletme hedeflerini içeren uzun vadeli stratejisinin doğal bir parçasıdır. FNSS'de bayrağı devralan Selim Baybaş, güçlü liderlik vizyonu, küresel tecrübesi ve dönüşüm odaklı yönetim anlayışıyla topluluğumuzun sürdürülebilir büyüme hedeflerine önemli katkılar sunmuştur ve FNSS'de üstlendiği yeni sorumlulukla bu katkıyı daha da ileri taşıyacaktır. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. 38 yıldır Nurol Holding ailesinin değerli bir üyesi olan ve 18 yıl boyunca FNSS'nin liderliğini üstlenen Nail Kurt'a çok değerli katkıları için teşekkür ediyoruz."

Dönüşüm sürecinin temelleri

Selim Baybaş, yeni görevi sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgesel bir güç olma vizyonu ve Türk savunma sanayisinin gelişim hedefleri doğrultusunda, FNSS olarak bu vizyonla tam uyumlu bir dönüşüm sürecine girdiklerini ifade etti. Baybaş, bu dönüşümün değişim, dijitalleşme, yalınlaşma ve yerli-milli çözümlerle değer yaratma temelleri üzerine inşa edileceğini bildirdi.

Bugün sahada aktif olarak görev yapan binlerce FNSS aracının, ihtiyaç duyulduğu her koşulda yanında olmaya devam edecekleri vurgulayan Baybaş, şunları kaydetti:

"Kalıcı müşteri bağlılığının, sürdürülebilir müşteri memnuniyetinden geçtiğinin bilinciyle hareket edeceğiz. FNSS, savunma sanayimiz, Silahlı Kuvvetlerimiz ve Grubumuz için stratejik bir değerdir. Bu yolculukta, sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da öngörüp karşılayacak bir FNSS inşa etme hedefindeyiz. Sürdürülebilir, ölçülebilir ve karşılıklı kazanıma dayalı ilişkilerimiz bizim için stratejik öneme sahiptir. Kurumsal yapımızı daha çevik bir şekle dönüştürerek, küresel rekabet gücümüzü artırmaya ve sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz.

Dönüşüm yolculuğumuzda en büyük gücü, çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yüksek motivasyonundan alacağız. Yeni dönemde şirket kültürünü daha da geliştirerek katılımcı, şeffaf, yenilikçi ve çalışan memnuniyetini gözeten bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. Bu dönüşüm, sadece teknolojik değil, insan kaynağı odaklı bir değişimi de beraberinde getirecek. Mesleki gelişimi, yetkilendirmeyi ve takım ruhunu en üst seviyeye çıkaracağız. Hepimiz yaptığımız işte yalnızca başarı değil, anlam da bulacağız. Bizim kültürümüz, liyakati, emeği ve iyiyi merkeze alan bir kültürdür. Kalıcı başarının yalnızca bu zeminde inşa edilebildiği bilinciyle hareket edeceğiz. FNSS çalışanları bugün olduğu gibi gelecekte de şirketin başarı yolculuğunun kalbinde olacak ve tüm süreçlerde aktif katılımcı olarak değer katacaktır.

Büyük hedeflere ancak güçlü işbirlikleriyle ulaşılabileceğine olan inançla, sektördeki tüm çözüm ortakları, alt yüklenicileri, tedarikçileri ve mühendislik işbirlikleriyle uzun vadeli ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerini daha da pekiştirmeyi hedeflediklerini belirten Baybaş, "FNSS dönüşürken, çözüm ortaklarımızla omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. Mevcut projelerimizi istikrarla tamamlayacak, yeni iş alanlarında birlikte başarılara imza atacağız. Yeni dönemde dijitalleşen tedarik süreçleri, yalın ve çevik proje yönetimi anlayışıyla sektörel paydaşlarımızla daha etkili, sürdürülebilir ve verimli işbirlikleri kuracağız. FNSS çatısı altında değer zincirinin her halkasında yer alan tüm partnerlerimizle büyümeye ve birlikte gelişmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

