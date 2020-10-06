Bayburt Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü - Son Dakika

Bayburt kent merkezinde bulunan Saat Kulesi, destek için Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ üzerinde yaşanan gerilim Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaş haline dönüşürken Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Bayburt şehir merkezindeki bir asra yakın tarihi geçmişi olan Saat Kulesi'ne destek amacıyla Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Bayburt'un simgelerinden olan Saat Kulesi Azerbaycan'ın kırmızı, yeşil ve mavi olan bayrağının renkleri ile süslenmesi görsel bir şölen oluşturdu. Azerbaycan'a Bayburt'tan birlik ve beraberlik mesajı verilirken, Saat Kulesi'ni bu şekilde görenler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı paylaşımda, "Tek millet, iki devlet. Bayburt olarak soydaşımız Azerbaycan'ın haklı mücadelesini destekliyor, Bayburt Saat Kulesi'ne Azerbaycan Bayrağı yansıtarak onlarla beraber olduğumuzu vurguluyoruz. 'Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir Turan." ifadelerine yer verdi. - BAYBURT