Bayburt'ta 200 kişilik Göçmen Geri Gönderme Merkezinin yapımı devam ediyor
2 saat önce
Vali Ali Hamza Pehlivan, yapımı devam eden 200 kişilik Göçmen Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
Vali Ali Hamza Pehlivan
, yapımı devam eden 200 kişilik Göçmen Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu.
Ülkemize çeşitli yollarla giriş yapan mültecilerin ülkelerine iade edilinceye kadar koruma altına alınıp barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı 200 kişilik Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaatı devam ediyor. İçerisinde yemekhane, spor
salonu, çocuk oyun alanları, sosyal tesis ve revir binasının yer alacağı merkezin yıl içerisinde hizmete alınması hedefleniyor.
Çalışmaların geldiği aşamayı görmek üzere Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Pehlivan yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Merkezin 150 kişilik istihdam olanağı sağlayacağını dile getiren Vali Pehlivan çalışmaların titizlikle yürütülmesi noktasında ilgililere talimat verdi.
Vali Ali Hamza Pehlivan'a, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka
eşlik etti. - BAYBURT
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