Bayburt\'ta Bağımlılıkla Mücadele Faaliyetleri

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Yeşilay Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan ve Yeşilay personelleri ilçe esnafını ziyaret ederek, Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretler sırasında esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Kaymakam Bayram, bağımlılıkların bireysel ve toplumsal etkilerine dikkat çekerek, bu konuda yürütülen farkındalık çalışmalarının önemini anlattı. Akcan ise Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele alanındaki faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi toplum sağlığını tehdit eden unsurlara karşı yürütülen önleyici faaliyetlere değinen Akcan, bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşların Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla ücretsiz destek alabileceğini hatırlattı.

Akcan, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına verdikleri destekten dolayı Kaymakam Bayram'a teşekkür etti. - BAYBURT