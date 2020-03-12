Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Son Dakika Genel Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu

25 dakika önce

Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu Bayburt şehir merkezi Uzungazi Mahallesi'nde Baki Şimşek'e ait dört katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu

BAYBURT - Bayburt şehir merkezi Uzungazi Mahallesi'nde Baki Şimşek'e ait dört katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Uzungazi Mahallesi Tire sokakta bulunan tarihi bir binanın çatı katında saat 16.30 sıralarında başlayan yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın mahalline gelen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yangın çıkan evin üçüncü katında oturan Hazel Erküven ve ailesi ile bina varislerinden İsmail Şimşek'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yangının çatı katındaki soba kaleminden kaynaklandığını tespit ettiler. Çatı katında başlayan ve zamanında yapılan müdahale ile büyümeden söndürülen yangında sadece maddi hasar meydana geldi.

Baki Şimşek, İtfaiye, Bayburt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:57:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]