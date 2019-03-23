Bayburt'ta Fetö'den 1 Tutuklama
24 dakika önce
Bayburt'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Bayburt
'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullanan, örgüt içerisinde sorumlu olarak görev yapan, FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asya
'da hesap artırımına giden ve örgüte müzahir dershanede öğretmen olarak çalışan firari şüpheli A.E.'yi Erzurum
'da yakaladı. Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BAYBURT
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:26 Kaynak: İHA
Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var
Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi
Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı!
Kilosu Altınla Yarışan Ürün İçin 40 Metre Yükseklikte Çalışıyorlar