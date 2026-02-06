Bayburt'ta Hayvancılığa Destek Projesi - Son Dakika
Bayburt'ta Hayvancılığa Destek Projesi

Bayburt'ta Hayvancılığa Destek Projesi
06.02.2026 10:29
Aydıntepe'de angus düvelerle hayvancılık destekleniyor, çiftçilere aylık 1500 TL destek sağlanıyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında 3 asil hak sahibiyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin edilen ithal angus ırkı gebe düvelerle üretim süreci devam ediyor.

Kırsal alanda hayvancılığı geliştirmek amacıyla yürütülen proje ile yetiştiricilere, hayvan başına 12 ay süreyle aylık bin 500 TL bakım ve besleme desteği sağlanıyor. Ayrıca projeye dahil edilen hayvanlar, 1 yıl süreyle ücretsiz TARSİM sigortası kapsamına alınıyor.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından teslimatı gerçekleştirilen yetiştiricilere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde hayvanların bakım, besleme koşulları ile sağlık durumları kontrol edildi.

Denetim ve üretim süreçlerinin, proje uygulama takvimi doğrultusunda ilerleyen dönemlerde de devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Aydıntepe, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Hayvancılığa Destek Projesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayburt'ta Hayvancılığa Destek Projesi - Son Dakika
