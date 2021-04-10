Bayburt'ta İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bayburt'ta İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem toplantısı yapıldı

10.04.2021 14:41
Bayburt'ta İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem toplantısı yapıldı, System.String[]

İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı ikinci dönem toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Metin Köse Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Bayburt'ta yapımına devam edilen projeler ile 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan yatırımların görüşüldüğü toplantıda çalışmalar esnasında koordinasyonu gerektiren durumlar ele alındı.

Toplantıda pandemi sürecine rağmen kamu yatırımlarının devam ettiğine işaret eden Vali Cüneyt Epcim, yatırımlara ilişkin koordinasyonun sağlanması ve yerel yönetimlerin taleplerinin değerlendirildiği bu toplantıların verimli sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Vali Epcim, "Yatırımcı bölge kuruluşları ile il kuruluşu temsilcilerinin bu toplantılar vesilesiyle bir araya gelmesinden iyi sonuçlar çıkmakta. Bu noktada bu toplantılar değişik vesilelerle her üç ayda bir yapılmakta. Şimdiden toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Pandemi nedeniyle olabildiğince hızlı bir şekilde bu toplantımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Katılımlarınız dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Epcim, il genelinde yürütülen yatırımlara ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: "2021 yılı 2. dönem itibariyle yatırımcı bölge Kuruluşları ve il kuruluşlarının ilimizde devam eden yatırımlarını genel olarak şöyle özetleyebiliriz. Yatırımcı bölge kuruluşlarının ilimizde 103 proje ile toplam 3 milyar 216 milyon 814 bin liralık yatırımı devam etmektedir. İl kuruluşlarımız tarafından da 38 proje yürütülmekte olup bu projelerin toplam bedeli 249 milyon 92 bin liradır. Yatırımcı bölge ve il kuruluşlarımız tarafından ilimizde yürütülen toplam 141 Projenin toplam tutarı 3 milyar 465 Milyon 907 bin liradır. Bu yatırımlardan 73 adedi Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup tarım sektörüne yönelik bu projelerin toplam bedeli 1 Milyar 370 milyon 610 bin liradır. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından ulaştırma alanında 1 Milyar 821 milyon lira tutarlı 15 proje yürütülmektedir. Ayrıca ilimizde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 6 proje, İller Bankası Bölge Müdürlüğü tarafından 4 proje, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2 proje, Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğü tarafından 2 proje ve Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü tarafından da 1 proje yürütülmektedir."

Vali Epcim'in açıklamalarının ardından yatırımcı bölge ve il kuruluşu temsilcilerini sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplantı yatırımlara yönelik soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan, Demirözü Kaymakamı Engin Tok, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. - BAYBURT

Bayburt'ta İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem toplantısı yapıldı
Bayburt'ta İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem toplantısı yapıldı
Bayburt'ta İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem toplantısı yapıldı

Cüneyt Epcim, Yatırımcı, Bayburt, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem toplantısı yapıldı - Son Dakika


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