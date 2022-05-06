Karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

06.05.2022 02:30

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e gitmek için yola çıkan 2 kişi, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan kişilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.

Karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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