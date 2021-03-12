Öğrenciler "Orman Okulu"nda eğitimin keyfini çıkarıyor - Son Dakika

Öğrenciler "Orman Okulu"nda eğitimin keyfini çıkarıyor

12.03.2021 10:59

Bayburt'ta öğrencilerin doğa bilincini artırmak, yaşama ve gözleme dayalı öğrenimi desteklemek amacıyla "Orman Okulu" projesi hayata geçirildi.

Bayburt'ta öğrencilerin doğa bilincini artırmak, yaşama ve gözleme dayalı öğrenimi desteklemek amacıyla "Orman Okulu" projesi hayata geçirildi.

Valilik öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, Genç Osman Mahallesi'nde Aslandağı mevkisindeki orman içerisinde atıl durumdaki 2 katlı bina, tadilat yapılarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından haftanın belirli günlerinde öğretmenleri eşliğinde buraya gelen öğrenciler, ekolojik okur yazarlık, çevre bilgisi, küresel iklim değişikliği, yaşam ve sosyal beceri gibi konulardaki derslerini görüyor.

Öğrenciler, binada doğayla iç içe eğitim alıp yaşam becerilerini geliştirme ve öğretmenleri tarafından otantik ortamda anlatılan Anadolu masallarını dinleme imkanı buluyor.

Ekim dikim alanı, yürüyüş parkuru, hayvan barınakları gibi alanların bulunduğu okul çevresinde, öğrencilere ayrıca serbest zaman etkinliği olarak okçuluk ve tarım eğitimi veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, AA muhabirine, "Orman Okulu" projesini bu yıl faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Kent genelindeki öğrencilerin zaman zaman sınıfça buraya gelerek tabiatla ilgili derslerini doğayla iç içe göreceğini belirten Karakaşoğlu, "Çocuklarımızla burada çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Okçuluk faaliyetlerinin yanı sıra yine okulumuzun çevresinde beslediğimiz tavşanlarımızı çocuklarımıza gösterdik, tanıttık. Onları kendi elleriyle beslediler. Çeşitli temassız oyunlar oynadılar. Yine 'masal evi' olarak kullandığımız okulumuzda öğretmenlerimiz tarafından kendilerine masal anlatıldı." dedi.

"Öğrencilerimizi doğayla buluşturmak istiyoruz"

Karakaşoğlu, okuldaki etkinliklerin yaz aylarının gelmesiyle daha da çeşitleneceğine işaret ederek, ağaç dikiminden çeşitli meyve, sebze üretimine kadar tarımla ilgili birçok faaliyet yapılacağını aktardı.

Öğrencileri doğayla buluşturmak istediklerini dile getiren Karakaşoğlu, "Bu anlamda okulumuz, ilimizde eğitim-öğretim gören tüm çocuklarımız için anlamlı bir yer olacak. Her gün buraya gelmek isteyecekler. Çünkü burada güzel, faydalı ve eğlenceli vakit geçiriyorlar. Tabiatla baş başa rahat bir ortam var." diye konuştu.

Maden Ortaokulu öğretmenlerinden Caner Özok, Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süre öğrencilerin arkadaşlarından ve okullarından uzak kaldığını, bu dönemi sanal ortamda geçirdiğini ifade etti.

Orman Okulunun çocuklara sanal dünyayı unutturacağını, burada geçirecekleri zamanın öğrencilerin zihinsel gelişimi için önemli olduğunu kaydeden Özok, şunları söyledi:

"Bir gün gibi kısa vakit geçirseler de bu okul sayesinde doğa içerisinde arkadaşlarıyla oynama ve eğitimlerini sürdürme imkanı buldular. Bu da onların zihinsel becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunuyor. Öğrencilerin bu ortamda bulunmalarının okuldaki başarılarına da yansıyacağını düşünüyorum. Çocuğun toprağa dokunması, ağacı tanıması gerekiyor. Tabiatla barışık olması gerekiyor. Bu şekilde büyüyen çocuklarımız zihinsel açıdan da üst seviyeye gelecektir."

" Tavşanları, kuşları besledik"

Maden Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Semih Abbasoğlu da uzun zamandır arkadaşlarıyla bir araya gelemediğini, böyle bir ortamda arkadaşlarıyla vakit geçirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Doğayla iç içe, arkadaşlarıyla eğlenip yeni bilgiler öğrendiğini anlatan Abbasoğlu, "Hem genel kültür hem de eğlenmemiz açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Tavşanları, kuşları besledik. İnşallah bu salgın hastalık biter ve sürekli buraya gelme imkanı buluruz." dedi.

Ayşe Atır ise okulda tavşanları besleyip geleneksel ok eğitimi aldığını ifade ederek, her yıl buraya gelmek istediğini söyledi.

Öğrenciler Orman Okulu nda eğitimin keyfini çıkarıyor
Öğrenciler Orman Okulu nda eğitimin keyfini çıkarıyor
Öğrenciler Orman Okulu nda eğitimin keyfini çıkarıyor
Öğrenciler Orman Okulu nda eğitimin keyfini çıkarıyor

milli eğitim bakanlığı, Bayburt, Okçuluk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler 'Orman Okulu'nda eğitimin keyfini çıkarıyor - Son Dakika


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