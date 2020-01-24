Bayburt Valisi Epcim, Belediye Başkanı Pekmezci'yi ziyaret etti - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

Pekmezci, ziyaretten dolayı Vali Epcim'e teşekkür ederek, kente hizmet yolunda kurumlar arası işbirliğinin önemini vurguladı.

Vali Epcim ve Pekmezci, 21 Şubat'ta düzenlenecek Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinleri için yapılan hazırlıkları da görüştü.