Bayburt Valisi Epcim, Belediye Başkanı Pekmezci'yi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt Valisi Epcim, Belediye Başkanı Pekmezci'yi ziyaret etti - Son Dakika

Bayburt Valisi Epcim, Belediye Başkanı Pekmezci'yi ziyaret etti

6 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

Bayburt Valisi Epcim, Belediye Başkanı Pekmezci'yi ziyaret etti, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

Pekmezci, ziyaretten dolayı Vali Epcim'e teşekkür ederek, kente hizmet yolunda kurumlar arası işbirliğinin önemini vurguladı.

Vali Epcim ve Pekmezci, 21 Şubat'ta düzenlenecek Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinleri için yapılan hazırlıkları da görüştü.

Hükmü Pekmezci, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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