Bayburt ve Giresun'da Kar ve Fırtına Etkili Oluyor
20 dakika önce
Bayburt ve Giresun'da etkili olan kar yağışı, fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Bayburt
ve Giresun
'da etkili olan kar yağışı, fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Bayburt'ta yarın okullar bir günlüğüne tatil edildi. Giresun'un Eğribel Geçidi çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı.
Bayburt'ta etkili olan kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime bir günlüğüne ara verildi. Bayburt Valiliği
'nden yapılan açıklamada, "Bayburt'ta özellikle köy yollarında ulaşımı kesintiye uğratan kuvvetli fırtına, kar yağışı ile aşırı rüzgara bağlı olarak oluşan yoğun tipi nedeniyle çarşamba günü il genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.
ÇIĞ DÜŞTÜ, EĞRİBEL GEÇİDİ KAPANDI Karadeniz
ile İç Anadolu
bölgelerini Giresun ve Sivas
üzerinden birbirine bağlayan, 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Yolun her iki tarafından araçlarında kalan sürücüler Karayolları Eğribel Bakım Evi ve Tamdere mevkiinde bir tesiste beklemeye başladı. Fırtına ve tipinin etkisinin yitirmesi ile geçidin ulaşıma açılması için çalışma başlatılacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:26 Kaynak: DHA
Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı