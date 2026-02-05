Bayegan ve Tasnee Yenilenen Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
Ekonomi

Bayegan ve Tasnee Yenilenen Anlaşma İmzaladı

05.02.2026 13:17
Bayegan, Tasnee ile distribütörlük anlaşmasını Riyad'da yeniledi, Türkiye pazarına odaklandı.

Bayegan, Suudi Arabistan merkezli petrokimya üreticisi Tasnee ile yaklaşık 10 yıldır devam eden münhasır distribütörlük anlaşmasını yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kimya ve polimer alanlarını kapsayan anlaşma, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Suudi Arabistan- Türkiye Yatırım Forumu"nda imzalandı.

Anlaşmaya, Bayegan Üst Yöneticisi (CEO) Burcu Olcay Üstüner ile Tasnee CEO'su Fawaz Al Fawaz imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayegan CEO'su Üstüner, Tasnee ile yürütülen işbirliğinin karşılıklı güvene, kaliteye ve hizmet odaklı ortak bir vizyona dayandığını belirtti.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin, ikili ekonomik işbirliği ve ticareti olumlu etkilediğini ve ülkeler arasındaki ticaret hacminin her yıl artığını vurgulayan Üstüner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yenilenen işbirliğiyle Polietilen, Bütil Akrilat ve Süper Emici Polimer (SAP) ürün gruplarında müşterilerimize en iyisini sunmayı, Türkiye pazarında arz sürekliliğini güçlendirmeyi, sanayi ve üretim sektörlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek kalite standartlarını kesintisiz şekilde karşılamayı hedefliyoruz."

Tasnee CEO'su Fawaz Al Fawaz da Türkiye pazarında uzun yıllardır sürdürülen işbirliğini yenilemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Fawaz, "Bayegan'ın yerel pazardaki güçlü konumu ve uzmanlığı, Tasnee ürünlerinin Türkiye'de istikrarlı ve etkin şekilde temsil edilmesine önemli katkı sağlıyor." İfadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Riyad, Son Dakika

13:14
13:03
12:57
12:31
12:05
11:50
