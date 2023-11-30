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Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika

Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası bu gece oynanan 8 mücadele ile tamamlandı. İşte nefes kesen maçların sonuçları...

Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları
30.11.2023 - 01:10,  Güncelleme: 01:15
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası bu gece oynanan 8 karşılaşmaya sahne oldu. Bazı mücadelelerin gol yağmuruna döndüğü maçlarda alınan sonuçlar şöyle...

A GRUBU

A Grubun'da temsilcimiz Galatasaray Manchester United ile 3-3 berabere kalırken Bayern Münih-Kopenhga maçında da gol sesi çıkmadı. Alman devi Bayern, grup aşamalarında 17 maç sonra galip gelemedi.

Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

B GRUBU

B Grubu 5. maçında Arsenal, sahasında Lens'i 6-0 mağlup ederken, Sevilla ise 2-0 önde olduğu maçta PSV Eindhoven'a 3-2 yenildi.

Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

C GRUBU

C Grubu 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Napoli'yi 4-2 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak grubu lider tamamlamayı garantiledi. Grubun diğer maçında Union Berlin, Braga ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

D GRUBU

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Inter, 3-0 geriye düştüğü maçta Benfica ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantilerken grubun diğer maçında Real Sociedad ile Salzburg 0-0 berabere kaldı.

Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar;

  • Galatasaray-Manchester United: 3-3
  • Bayern Münih-Kopenhag: 0-0
  • Sevilla-PSV Eindhoven: 2-3
  • Arsenal-Lens: 6-0
  • Real Madrid-Napoli: 4-2
  • Sporting Braga-Union Berlin: 1-1
  • Real Sociedad-Salzburg: 0-0
  • Benfica-Inter: 3-3
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United, Bayern Münih, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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