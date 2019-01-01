Bayırbucak Türkmenlerine Yardım

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde yaşayan hayırsever esnaf, Hatay
'da yaşamlarını sürdüren Bayırbucak Türkmenlerinin çocuklara bot yardımı yaptı.
Kocaeli'den gönderilen 150 çift bot, kamp ve evlerde kalan Türkmen ailelere dağıtıldı.
Gölcüklü hayırsever esnaf İsmail Ak
, yaptığı açıklamada, Hatay'da yaşayan Bayırbucak Türkmenlerinin yetim çocuklarının durumlarının iyi olmadığını belirterek, kış şartlarında çocukların bota ihtiyacı olduğu haberini alınca harekete geçtiğini söyledi.
Gölcük'te yakın çevresinin katılımıyla yardım kampanyası başlattığını anlatan Ak, "Bir haftada 150 yetim çocuk için bot aldık. Hatay Bayırbucak Türkmenlerinin yetim çocuklarına bu yardımı vermek için Hatay'a gittik. Çocuklara botlarını giydirerek, teslim ettik. Aynı bölgeye İstanbul
'dan da bir tır giyim yardımı sevk edildi. Bu yardımda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.