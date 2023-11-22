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Baykar'dan hard disk çalarken yakalanan çalışan sabıkalı çıktı - Son Dakika

Baykar'dan hard disk çalarken yakalanan çalışan sabıkalı çıktı

Türkiye'nin küresel savunma ve mücadele gücünü bariz şekilde değiştiren yerli İHA ve SİHA'ların üretildiği Baykar'a ait fabrikadan 4 adet hard disk çalarken yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Herhangi bir terör kaydı bulunmayan şüphelinin hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

Baykar\'dan hard disk çalarken yakalanan çalışan sabıkalı çıktı
22.11.2023 - 14:48,  Güncelleme: 14:51
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Türkiye'nin savunma sanayinde tüm dünyada adından söz ettirmesine neden olan Baykar fabrikasından 4 hard disk çaldığı belirlenen stajyer Ahmet Anıl Ç. tutuklandı.

ÜZERİNDEN 4 ADET HARD DİSK ÇIKTI

Baykar'ın İHA fabrikasında 2 ay önce bilgi teknolojileri bölümünde staja başlayan Ahmet Anıl Ç., fabrikadan çıkacağı sırada yapılan kontrollerde üzerinden şirkete ait 4 adet hard disk bulundu. Bunun üzerine polise bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN KAYDI ÇIKTI

Şüphelinin söz konusu hard diskleri ne yapacağını araştıran ekipler, yaptıkları araştırmada ailesinin herhangi bir terör kaydı bulunmadığını ancak şüphelinin hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

2017 yılında bir kafeden dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin söz konusu hard diskleri de satmak üzere çaldığını itiraf ettiği, disklerin içinde herhangi bir bilgi ya da belge olup olmadığından haberinin olmadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Ahmet Anıl Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Tutuklama, Güvenlik, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baykar'dan hard disk çalarken yakalanan çalışan sabıkalı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baykar'dan hard disk çalarken yakalanan çalışan sabıkalı çıktı - Son Dakika
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