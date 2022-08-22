Selçuk Bayraktar'ın Sümeyye Erdoğan'a yaptığı doğum günü sürprizi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Selçuk Bayraktar'ın Sümeyye Erdoğan'a yaptığı doğum günü sürprizi sosyal medyada gündem oldu

22.08.2022 11:06

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a doğum günü sürprizi yaptı. Eşinin katıldığı etkinliğe giden Selçuk Bayraktar'ın Sümeyye Erdoğan'a çiçek verdiği görüntüler çok sayıda yorumve beğeni aldı.

Sık sık SİHA'ların başarısı ile gündeme gelen Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, bu kez de eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a yaptığı doğum günü sürpriziyle adından söz ettirdi.

Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Sosyal medya bu anları konuşuyor

ÇİÇEKLİ SÜRPRİZ

Bayraktar, önceki gün KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan'ın da bulunduğu Genç Kadem kampına katıldı. Burada kısa bir konuşma gerçekleştiren Bayraktar,22 Ağustos doğumlu Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a doğum günü sürprizi yapıp bir buket çiçek verdi.

Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Sosyal medya bu anları konuşuyor

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar kameralar tarafından kayıt altına alınırken, Bayraktar çiftinin mutlu anları sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini topladı. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları gündeme oturan videoyu, Müslüm Gürses'in "Hangimiz sevmedik" şarkısıyla paylaştı. Kimi kullanıcılarsa çiftin güzel anlarını esprili bir dille tweet'ledi.

O paylaşımlardan bazıları:

Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Sosyal medya bu anları konuşuyor
Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Sosyal medya bu anları konuşuyor
Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Sosyal medya bu anları konuşuyor
Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Sosyal medya bu anları konuşuyor
Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Sosyal medya bu anları konuşuyor
Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Sosyal medya bu anları konuşuyor
YORUMLAR
500

Sümeyye Bayraktar, Selçuk Bayraktar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar'ın Sümeyye Erdoğan'a yaptığı doğum günü sürprizi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:52 AK Partili vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma haberlerine erişim engeli getirildi
10:52 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:51 İBB Başkanı İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan muhalefete uyarı: Bir ay önce aday belirlenmeli, gecikme iktidara yarar
10:42 İstanbul'da kadınların kavgasına erkekler de müdahil olunca silahlar patladı
10:38 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,12 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:34 Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar
10:35 İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü
10:25 Yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazanan Fenerbahçe'den dev gelir
10:20 Otomotiv üretimi, ocak-temmuz döneminde yüzde 5 oranında artış gösterdi
09:58 İstanbul'un taksi sorunu ünlü oyuncu Pelin Akil'i de vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 11:07:29. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'ın Sümeyye Erdoğan'a yaptığı doğum günü sürprizi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement