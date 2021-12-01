Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin adı memleketi Nevşehir'de yaşatılacak - Son Dakika

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde otomobilin aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybedenlerden Tarık Kesekci'nin adı kent merkezindeki Gülbahçe Parkı'na verildi.

Bursa 'da hafta sonu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Genç İHH gönüllülerinden Baykar'da görev yapan uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin Nevşehir 'de bir parka verildi.

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