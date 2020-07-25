Bayraklı Belediyesi Kurban Bayramına hazır - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi ekipleri, kurban satış ve kesim yerlerindeki hazırlıklarını tamamladı. Türkiye'nin birçok bölgesinden Bayraklı'ya gelen satıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayan belediye, ilgili birim personelleriyle bayram sonuna kadar alanda hizmet verecek.

Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim alanlarında gerekli hazırlıkları tamamlayan Bayraklı Belediyesi, bu yıl satıcıların kullanımı için alana sabit banyo ve tuvaletler yaptı. Ayrıca elektrik ile su ihtiyaçları da giderilen Doğançay kurban satış ve kesim yerine ücretsiz servis hizmeti sunuluyor. Toplum sağlığı için düzenli olarak alanı temizleyen ekipler, sık sık sulama ve sinekler için de ilaçlama yapıyor.

Doğançay kurban satış ve kesim alanına gitmek isteyen vatandaşlar, Bayraklı Sevgi Yolu Atatürk heykeli önünden hafta içi 11.00 ile 17.00 saatleri arasında, her saat başı ücretsiz servislerden yararlanabiliyor. Servisler; Bayraklı Sevgiyolu Heykel, Alpaslan Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Cengizhan Mahallesi, Nafiz Gürman Mahallesi su deposu, Doğançay kurban satış yeri güzergahlarından geçiyor.

Kurban kesim yerleri

Kaymakamlık kurban komisyonunca belirlenen kurban kesim yerleri ise şu şekilde: Doğançay Kurban Satış ve Kesim Yeri, Yeni Girne Pazar Yeri, Yamanlar Pazar Yeri, 75. Yıl Pazar Yeri, Özkanlar eski pazar yeri, Çamkıran Pazar Yeri ve Osmangazi Pazar Yeri. - İZMİR