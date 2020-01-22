Bayraklı'da çocuklara sömestr eğlencesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayraklı'da çocuklara sömestr eğlencesi - Son Dakika

Bayraklı'da çocuklara sömestr eğlencesi

6 saat önce

Bayraklı Belediyesinin tiyatro oyuncuları, "Beyaz Kanatlı Kelebek" oyunuyla yarıyıl tatilinde öğrencilerle buluştu.

Bayraklı'da çocuklara sömestr eğlencesi, System.String[]

Bayraklı Belediyesinin tiyatro oyuncuları, "Beyaz Kanatlı Kelebek" oyunuyla yarıyıl tatilinde öğrencilerle buluştu. Çocuklar oyun boyunca eğlenceli dakikalar yaşadı.


Bayraklı Belediye Tiyatrosu, yarıyıl tatilinde Kerem Yalçın'ın yazıp yönettiği "Beyaz Kanatlı Kelebek" isimli müzikli çocuk oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Her canlıya değer vermeyi anlatan; birlik, beraberlik, kardeşlik ve arkadaşlık duygularının pekiştirilmesini konu alan oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu izleyen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Müzikli tiyatro oyununda çocuklar da oyuncularla birlikte hep birlikte şarkılar söyleyerek, hoşça vakit geçirdi.


Öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve bu doğrultuda çalışmaların süreceğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Her şey çocuklarımız ve onların geleceği için. Adalet, demokrasi, kardeşlik, özgürlük gibi değerlere sahip çıkan, aklı ve vicdanı hür bireylerin yetişmesi için her zaman çocuklarımızın yanında olacağız" diye belirtti. - İZMİR

Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kar yağışı için tarih verildi! İBB'den don ve buzlanma uyarısı
Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı ortaya çıktı Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 16:48:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayraklı'da çocuklara sömestr eğlencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]