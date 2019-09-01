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Bayraklı'da Dünya Barış Günü etkinliği

4 saat önce

Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından 1 Eylül Dünya Barış günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bayraklı'da Dünya Barış Günü etkinliği, System.String[]

Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından 1 Eylül Dünya Barış günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Down sendromlu bireyler, kursiyerler ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın katılımıyla gerçekleşen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Sandal, "Barışın tek şartı önce insan olabilmektir" dedi.


Bayraklı Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezindeki etkinlikte öğrenciler ilk olarak ellerini farklı renklerle boyayıp kültür merkezinin duvarlarını baskılarla süsledi. Başkan Sandal da duvardaki Nazım Hikmet'in 'Dünyayı verelim çocuklara' şiirinin ilk satırı olan "Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne" yazısının altına elinin baskısını yaparak çocuklara eşlik etti. Down sendromlu bireyler, kursiyerler, Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezindeki (BAYSEM) eğitim alan öğrenciler de Başkan Sandal ile birlikte duvarı komple rengarenk el figürleriyle donattı. Organizasyonda Bayraklı Belediye Tiyatrosu öğrencileri eğitmen Kerem Yalçın yönetiminde Bertolt Brecht'in şiirlerinden uyarlanan kısa bir oyun sergiledi. İşçilerin gözünden anlatılan barış temalı skeç gösterisi izleyenlerin beğenisini kazandı. Başkan Sandal, daha sonra tüm öğrenci ve katılımcılarla birlikte günün anısına barış güvercinlerini gökyüzüne bıraktı.


"Önce insan olabilmek"


Öğrencilere barışın bir vicdan ve ahlak meselesi olduğunu vurgulayan Sandal, "Bugünün teması barış. Aslında barış sadece işçi ve emekçi sınıfının sırtında olan bir mesele değil. Ahlakınızla, vicdanınızla, duruşunuzla eğer bir yerdeyseniz; eğer başkasının hakkına, hukukuna da saygı duyuyorsanız ve bunu daha büyük mertebede örgütlüyorsanız zaten kendiliğinden barışın tohumlarını atmış olursunuz. Barışın tek şartı önce insan olabilmek. Aklıyla, duruşuyla, vicdanıyla insan olabilmek" diye konuştu. - İZMİR

Bayraklı, Sandal, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
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