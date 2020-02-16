Bayraklı'dan Milli Takıma 8 sporcu

Türkiye Taekwondo Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen 7'nci Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden 8 sporcu katılarak, milli takımlar adına mücadele etti. Bayraklı Belediyesi sporcusu Ömer Tekin'in 'High Kick' dalında birinci olduğu müsabakalarda 52 ülkeden 2 bin 200 sporcu yarıştı. Öte yandan Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar İl Şampiyonası'nda da Bayraklılı 4 sporcu madalya kazanarak, Türkiye finallerinde İzmir'i temsil etme hakkı kazandı.



Bayraklı Belediyesi, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen 7'nci Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'ndan 3 madalyayla döndü. Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden 8 sporcunun milli takımlar adına yarıştığı turnuvada; Buket Arslan, Elif Ece Burhan, Ece Eren, Yaren Şahinsoy, Yağmur Özdemir, Aşkın Çetin, Esad Kayan ve Ömer Tekin performanslarıyla göz doldurdu. Milli sporcu olmanın gururunu yaşayan başarılı gençler gelecek için ümit verdi.



"Hedefimiz daha büyük başarılar"



Sporculardan Ömer Tekin şampiyonanın 'High Kick' dalında birinci oldu. 18-30 yaş erkek takım kategorisinde de yarışan başarılı sporcu, takım arkadaşı Esad Kaya ile birlikte bu kategoride ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörleri Süleyman Büke ile Ali Demirci, Bayraklı'daki tekvando faaliyetlerinden dolayı Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hamza Işık ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a teşekkür ederek, hedeflerinin gelecekte daha büyük başarılar elde etmek olduğunu söyledi.



Şampiyonlar Bayraklı'da belli oldu



Öte yandan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar İl Şampiyonası, Bayraklı Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Spor Salonu'ndaki organizasyonda İzmir genelinden 360 sporcu yarıştı. Etkinliğe Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Koçak, İzmir Gençlik ve Spor İl Okul Sporları Müdürü Oktay Bak, İzmir Taekwondo İl Temsilcisi Talip Arkan, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri ile çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı. Gün boyu süren müsabakalarda ter döken Bayraklı Belediyesi sporcularından Gürkan Özger 49 kg'de birinci olurken, Eylül Yamaç 44 kg'de, Muhammed Fahri Ataç, 49 kg'de ve Mavisu Toktor ise 47 kg'de ikincilik elde etti. İl şampiyonasında dereceye giren başarılı sporcular Türkiye yarı finalleri ve Türkiye Yıldızlar Okul Taekwondo Şampiyonası'nda İzmir'i temsil edecek. - İZMİR