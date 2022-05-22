Bayraktar Akıncı, performansıyla övgü topladı: 3 ülkeyi uçarak geçti ve toplamda 2 bin kilometre mesafe gitti - Son Dakika
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Bayraktar Akıncı, performansıyla övgü topladı: 3 ülkeyi uçarak geçti ve toplamda 2 bin kilometre mesafe gitti

22.05.2022 09:19

Havacılık tarihimizde ilk kez milli olarak geliştirilen bir İHA, 3 ülke geçerek ve yaklaşık 2 bin kilometre gitti. Bu performansıyla Bayraktar Akıncı, büyük övgü topladı.

TEKNOFEST Azerbaycan'da görücüye çıkacak olan Bayraktar AKINCI TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan'a vardı. Festivale katılmak için 21 Mayıs sabahı Çorlu'dan havalanan ilk Bayraktar AKINCI, Türk hava sahasını geçtikten sonra uçuşa Gürcistan üzerinde devam etti. Gürcistan'ı geçtikten sonra Azerbaycan hava sahasına giren AKINCI, yaklaşık 5 saatte Bakü'ye ulaştı. Öğle saatlerinde yola çıkan ikinci AKINCI da aynı rotayı izleyerek yaklaşık 2 bin km'lik uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuşlarını başarıyla bitiren Bayraktar AKINCI TİHA'lar, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na inerek tarihi yolculuğu tamamladı.

Göğsümüzü kabartıyor! Bayraktar Akıncı, 3 ülkeyi uçarak geçerek bir ilke imza attı

İLK OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Böylece havacılık tarihimizde ilk kez milli olarak geliştirilen bir İHA, 3 ülke geçerek ve yaklaşık 2 bin kilometre katederek uzun ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi. Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart 2022'de gerçekleşen test uçuşunda 40.170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.

Göğsümüzü kabartıyor! Bayraktar Akıncı, 3 ülkeyi uçarak geçerek bir ilke imza attı

BİRÇOK ÜLKENİN RADARINDA

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

Göğsümüzü kabartıyor! Bayraktar Akıncı, 3 ülkeyi uçarak geçerek bir ilke imza attı
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