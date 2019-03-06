Son Dakika Haberleri: Ukrayna Türkiye'den Satın Aldığı İHA'ları Test Edecek

Ukrayna Türkiye'den Satın Aldığı İHA'ları Test Edecek

53 dakika önce

Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı kompleksini test edeceğini açıkladı. Ocak ayında yapılan anlaşma ile 6 adet İHA, bir yıl içinde Ukrayna'ya teslim edilecek.

Ukrayna Türkiye'den Satın Aldığı İHA'ları Test Edecek, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksinin ülkesinde test edileceğini bildirdi. Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile teslimatı konusunda anlaşmaya vardığımız Bayraktar İnsansız Hava Aracı'nın testi yakında gerçekleştirilecek." dedi.

6 ADET İHA 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Petro Poroşenko, Ocak ayında Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi İHA alımına yönelik anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin Ukrayna'ya satış anlaşması kapsamında 6 adet Bayraktar TB2 tipi İHA üretilecek ve araçlar 1 yıl içinde teslim edilecek. Araçlarla birlikte 3 adet yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları da Ukrayna'nın kullanımına sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:08 Kaynak: AA

Türkiye, Petro Poroşenko, Ukrayna, Ekonomi, Güncel
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