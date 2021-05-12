Bayram alışverişinin kalbi Eminönü ve Mısır Çarşısı sessiz - Son Dakika

Bayram alışverişinin kalbi Eminönü ve Mısır Çarşısı sessiz

12.05.2021 15:27
Bayram alışverişinin kalbi Eminönü ve Mısır Çarşısı sessiz, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma", kentte her bayram arifesinde alışveriş yoğunluğu görülen merkezleri de sessizleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma", kentte her bayram arifesinde alışveriş yoğunluğu görülen merkezleri de sessizleştirdi.

Tarihi Yarımada'da Ramazan Bayramı öncesi sessizlik hakim olurken, Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda işyerini açan esnaf, turistler ile evine yürüme mesafesinde alışveriş yapan ve izinli vatandaşlara hizmet verdi.

Kısıtlamadan muaf bir vatandaş yanında getirdiği buğdayla Eminönü Meydanı'ndaki güvercinleri beslerken, bazı vatandaşlar bayram alışverişlerini tamamladı.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bayram öncesi rutin denetimlerini sürdürdü.

Çalışanların ve işletmenin hijyen durumu, ürün etiket bilgileri, son kullanma tarihleri ve ürün muhafaza şartları gibi kontrollerini yapan ekipler, uygun şartları taşımayan işyerlerini uyardı.

"Bu bayram herkes kendi şekerini, tatlısını yiyecek"

Bayram alışverişine çıkan Nurhan Çetinkaya, eski ramazan heyecanın salgın nedeniyle yaşanamadığını dile getirerek, "Bugün arife, yani yarım gün, herkes işten çıkar doğru çarşı pazar alışverişine giderdi. Mahmutpaşa'da yürüyemezdiniz. Ama bu pandemi belası esnafın ve halkın belini büktü. Bizim gibi görev belgesi olanlar burada alışverişini yaptılar." dedi.

Kuruyemiş, kahve ve tatlı aldığını belirten Çetinkaya, "Bu bayram herkes kendi şekerini, tatlısını yiyecek. Ama gönüller bir olacak. Bu bayram sarılamayacağız, el öpemeyeceğiz ama yine bir coşkuyla kutlayalım. Gelecek yıllarda, aşılardan sonra daha da rahatlarız. Yine burası (Eminönü) hak ettiği coşkuyu, kalabalığı alır. Esnafın yüzü gülmüyor. Bir çok dostumuz da gelemiyor. Gelenler şanslıyız." diye konuştu.

"Bayram için hiçbir şey almadan gidiyorum"

Alışverişe çıktığını ancak fiyatları çok yüksek bulduğunu dile getiren Yeter Fındık ise "Bakıyorum ama geçiyorum, ekonomik sıkıntılardan dolayı. İzin kağıdım var, çalışan biriyim. Fiyatlar uzun zamandır yüksek. Son zamanlarda da bir anormal oldu. Bayram için hiçbir şey almadan gidiyorum. Esnafta da büyük bir acımasızlık var, pandemiyi kullanıyorlar." dedi.

Unkapanı'ndan yürüyerek alışverişe geldiğini belirten Kadri Demir de peynir, zeytin, şeker gibi temel gıda maddelerini almaya geldiğini anlatarak, "Bayram alışverişi de yaptık. Fiyatlar marketlere göre burada daha uygun. Alışverişimizi yaptık." diye konuştu.

"Bu arife sessiz geçiyor"

İşlerinin durgun olduğunu anlatan esnaf Metin Çildan da kısıtlamadan muaf olanların ve turistlerin alışverişe geldiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Alışveriş yapan pek yok, nadir. Geçen 2 sene işler güzeldi, bu sene durgun. Fiyatlar ise geçen seneye göre aynı. Bu arife sessiz geçiyor. Turistler var ama az, hastalıktan dolayı. Bayramın birinci gününün de hareketli olacağını sanmıyorum."

"Güzel günler bizi bekliyor"

Esnaf Süleyman Altın da "tam kapanma" nedeniyle işlerinde düşüş olduğunu kaydederek, "İnşallah bayramdan sonra düzelecek. Herkesin beklediği gibi mecbur biz de bekleyeceğiz. Elimizi taşın altına koyduk. Turistler ve muaf olanlar geliyor. Temizlik ve düzenleme yapıyoruz biz de. İşlerimiz yüzde 80 düştü. Mahalle arasında olsak bu kadar etkilenmezdik. Bu pandemiyi hep beraber atlatacağız Allah'ın izniyle. Biz birlik olalım yeter. Güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.

Ekiplerce işyeri denetlenen Altın, "Sık sık denetimler yapılıyor. Denetlemeden memnunuz çünkü vatandaşın sağlığı açısından denetlenmemiz çok güzel. Eksiğimiz yok. Olunca arkadaşlar söylüyor, tamamlıyoruz." dedi.

Bayram alışverişinin kalbi Eminönü ve Mısır Çarşısı sessiz
Bayram alışverişinin kalbi Eminönü ve Mısır Çarşısı sessiz
Bayram alışverişinin kalbi Eminönü ve Mısır Çarşısı sessiz
Bayram alışverişinin kalbi Eminönü ve Mısır Çarşısı sessiz

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayram alışverişinin kalbi Eminönü ve Mısır Çarşısı sessiz - Son Dakika


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