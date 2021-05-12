'Bayram Çocuklarla Güzel' projesi ile yüzlerce çocuğun yüzü güldü - Son Dakika

Ağrı'da 'Bayram Çocuklarla Güzel' projesiyle 258 çocuğa bayramlık kıyafet temin edildi.

Ağrı'da, Ramazan Bayramı öncesinde başlatılan ve hayırsever vatandaşların desteğiyle büyüyen 'Bayram Çocuklarla Güzel' projesi ile ihtiyaç sahibi 258 çocuğa bayram kıyafeti dağıtıldı. Kıyafet ve ayakkabılardan oluşan paketleri kapı kapı gezerek çocuklara dağıtan gönüllüleri karşısında görünce bayram sevinci yaşayan çocuklar, sevinçlerini gizleyemedi.

Proje kurucularından Yusuf Yıldırım, bayramda ihtiyaç sahibi çocukların mutlu olması için böyle bir proje başlattıklarını söyleyerek, "Bu proje kapsamında, bayramlıkları ihtiyaç sahibi 258 çocukla buluşturduk. Mesele aslında 258 çocuğa bayramlık almak değil, o çocukların hayatlarına dokunmak, bayramları unutulmaz yapmak. İhtiyaç sahibi kişilere destek olmak ve onları mutlu etmek. Ancak bu şekilde biz de mutlu olabiliriz. Onların sevinçlerine de sıkıntılarına ortak oluyoruz. Hayat paylaştıkça güzel. Yaşanan bu zorlu süreçte yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemli olduğunu belirterek yardımlaşma ruhuna öncülük ettik" ifadelerine yer verdi. - AĞRI