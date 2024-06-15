Bayram Hareketliliği Ekonomiyi Canlandırdı - Son Dakika
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Tatil

Bayram Hareketliliği Ekonomiyi Canlandırdı

Bayram Hareketliliği Ekonomiyi Canlandırdı

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar da tatil planlarını yapmaya başladı. Normal şartlarda arife günü ile birlikte 4,5 gün olan bayram süresi 9 gün olarak duyuruldu.

15.06.2024 14:08  Güncelleme: 14:17
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Bayramda kamu kurumları açık mı?

Kurban Bayramı boyunca belediye, valilik, muhtarlık ve kaymakamlık gibi kamu kurumları kapalı olurken noterler, sağlık ocakları, bankalar ve borsa da hizmet veremeyecek. Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olurken eczaneler de nöbet sistemine uygun şekilde çalışacak.

Sektörel hareketlilik arttı

Kurban Bayramı'nın yaklaşıyor olmasıyla birlikte ekonomik canlılıkta da artış gözlemleniyor. Binlerce vatandaş tatillerini memleketlerinde veya tatil yörelerinde geçirmek için otogarlara, hava limanlarına akın ederken kampanyaların arttığı AVM'lerde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram hareketliliği ekonomiyi canlandırdı

Kurbanlık pazarları kuruldu

Bayram öncesi büyük kentlere getirilen kurbanlıklar ise görücüye çıktı. Kurbanlık pazar yerlerine giden vatandaşlar büyük ve küçükbaş hayvan fiyatlarını şimdiden merak ediyorlar. İstanbul'da büyükbaş kurbanlık fiyatları 90 bin ile 180 bin, küçükbaş kurbanlık ise 8 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor.

Hayır kurumları da devrede

Vatandaşların önemli bir bölümü de kurban ibadetlerini, kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen yurt içi ve yurt dışı kurban bedelleri tutarında bağış yaparak gerçekleştiriyor. Hayır kurumlarının yurt içi ve yurt dışı hizmetlerine destek olmak isteyenler de yine belirlenen bedeller üzerinden ödemelerini yapıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile bu yıl için vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 11 bin 750, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendiğini duyurulmuştu.

Yapacağınız Kurban bağış ödemelerinizi, Vakıf Katılım Şube, İnternet Şube ve Mobil Şube üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

https://vakifkatilim.com.tr/tr/kendim-icin/odemeler-ve-hizmetler/odemeler/bagis-odemeleri

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Son Dakika Tatil Bayram Hareketliliği Ekonomiyi Canlandırdı - Son Dakika

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