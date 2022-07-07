Bayram tatili öncesi Bolu geçişinde akıcı yoğunluk - Son Dakika
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Bayram tatili öncesi Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

07.07.2022 11:01
Bayram tatili öncesi Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

KURBAN Bayramı tatili öncesi yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

KURBAN Bayramı tatili öncesi yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Kurban Bayramı tatili öncesi yola çıkan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu. Akıcı yoğunluğun yaşandığı Bolu Dağı mevkisinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Yoğunluk nedeniyle TEM yolu yanındaki dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alıp denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.


YORUMLAR
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Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram tatili öncesi Bolu geçişinde akıcı yoğunluk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram tatili öncesi Bolu geçişinde akıcı yoğunluk - Son Dakika
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