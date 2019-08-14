Bayram tatilinde Mersinli turizmcilerin yüzü güldü

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, kentte güzel bir bayram dönemi geçirdiklerini belirterek, "Otellerdeki doluluk oranı en üst seviyede gerçekleşti.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, kentte güzel bir bayram dönemi geçirdiklerini belirterek, "Otellerdeki doluluk oranı en üst seviyede gerçekleşti." dedi.

Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin en gözde sahillerinden Kızkalesi bölgesinde tatil yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Bayram tatili dolayısıyla çevre illerden gelen çok sayıda misafiri ağırladıklarını anlatan Öztop, Mersin'in gurbetçilerin de tercihleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Otellerdeki dolululuk oranının en üst seviyede gerçekleştiğini bildiren Öztop, şöyle devam etti:

"Güzel bir bayram dönemi geçirdik. Kızkalesi'nde kimileri denize girip serinleyerek tatilin tadını çıkarırken kimileri de deniz bisikletine bindi, çevreyi gezdi. Deniz ve tarihin bir arada olduğu bölgede yoğunluk çok iyiydi. Bu doluluğun eylül sonuna kadar sürmesini bekliyoruz."

Öztop, tatilini tamamlayıp dönüşe geçenlere de trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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