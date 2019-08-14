Son Dakika Haberleri: Bayram tatilinde Mersinli turizmcilerin yüzü güldü
Son Dakika Güncel Haber

Bayram tatilinde Mersinli turizmcilerin yüzü güldü

20 dakika önce

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, kentte güzel bir bayram dönemi geçirdiklerini belirterek, "Otellerdeki doluluk oranı en üst seviyede gerçekleşti.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, kentte güzel bir bayram dönemi geçirdiklerini belirterek, "Otellerdeki doluluk oranı en üst seviyede gerçekleşti." dedi.
Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin en gözde sahillerinden Kızkalesi bölgesinde tatil yoğunluğu yaşandığını söyledi.
Bayram tatili dolayısıyla çevre illerden gelen çok sayıda misafiri ağırladıklarını anlatan Öztop, Mersin'in gurbetçilerin de tercihleri arasında yer aldığını dile getirdi.
Otellerdeki dolululuk oranının en üst seviyede gerçekleştiğini bildiren Öztop, şöyle devam etti:
"Güzel bir bayram dönemi geçirdik. Kızkalesi'nde kimileri denize girip serinleyerek tatilin tadını çıkarırken kimileri de deniz bisikletine bindi, çevreyi gezdi. Deniz ve tarihin bir arada olduğu bölgede yoğunluk çok iyiydi. Bu doluluğun eylül sonuna kadar sürmesini bekliyoruz."
Öztop, tatilini tamamlayıp dönüşe geçenlere de trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı
Kuleli Askeri Lisesi Araplara mı satıldı? CHP iddiayı Meclis'e taşıdı Bakan Kasapoğlu, intihar girişiminde bulunan gencin hayatını kurtardı İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın çocuklarından Salah'a 15 Temmuz kitabı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 19:06:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram tatilinde Mersinli turizmcilerin yüzü güldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]