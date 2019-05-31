Bayramda tatlı ve karbonhidrat uyarısı

Bayramda tatlı ve karbonhidrat uyarısıGAZİANTEP - Beslenme ve Diyetetik Doktoru Işıl Turgay Canbolat bir aylık Ramazan ayının ardından bayramda nasıl beslenilmesi ve nelerin tüketilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulundu.Ramazan ayında günlük 17 saate yaklaşan oruç süresinin ardından uzun süreli açlık nedeniyle metabolizma hızının yavaşladığını söyleyen Gaziantep Medikal Park Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Doktoru Işıl Turgay Canbolat, bayram süresince dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında açıklamalarda bulundu."Öncelik vücudun kaybettiği nemi dengelemek olmalı"Ramazan bayramında vatandaşların bir aylık dinlenmenin ardından metabolizmaya çok yüklenmemesi gerektiğini ve önceliğin bu sürede kaybolan nemin dengelenmesine verilmesi gerektiğini aktaran Klinik Diyetisyeni Işıl Turgay Canbolat, "Ramazan Bayramı'nda öncelikle vücudun bir ay boyunca kaybettiği nemin dengelenmesi büyük bir önem taşıyor. O yüzden özelikle böbreklerin kaybettiği su oranını dengelemek çok önemli. Yani vücuda günlük ortalama 3 litre su girmesi gerekiyor. Bunu yaparken de çok fazla çay, kahve, asitli soğuk içeceklere yüklenmemek gerekiyor" dedi."Karbonhidrat ve tatlıya dikkat"Ramazan Bayramı'nda çok fazla karbonhidrat içeren besinlerin tüketilmemesinin önemli olduğunu belirten Canbolat, "Bu bu bayramda çok fazla karbonhidrat ve tatlı tüketimleri oluyor. Biz bu bayramda vatandaşlara tamamen bunlardan uzak durun ya da tatlı yemeyin demiyoruz ama daha sütlü tatlıların, çok şerbetli ağır tatlıların yerine daha rahatlatıcı kan şekerini birden bire yükseltmeyecek şeylerin tüketilmesi daha önemli. Bunun dışında bayram süresince daha protein ağırlıklı beslenme de büyük önem taşıyor. İnsanların bir öğünü proteinler desteklerken diğer öğünü sebze ile geçiştirmeleri gerekiyor. Bu durum sindirime de zorluk çıkarılmamasını sağlıyor" ifadelerini kullandı."Yemek pişirirken yağdan kaçınılmalı"Bayramdan vatandaşların yemek pişirme yöntemlerine de dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Canbolat, "Vatandaşların bayramda yemek pişirme yöntemlerine de dikkat etmesi lazım. Yağda kavurma işlemlerini çok fazla gerçekleştirmemek vücutta kanserojen madde üretimine engel olacaktır. Çünkü Ramazan boyunca çok uzun süren açlıklar yaşandı. Bu açlık süresince de vücudu bir nevi dinlendirmiş olduk. O yüzden dinlenmiş bir vücuda birden bire yüklenmek çok fazla bünye yorgunluğuna ve rahatsızlıklara yol açacaktır. Burada yapılması gereken vücudu dengeleyerek, küçük avuç içi kadar porsiyonlarla protein ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Bunu da sebze ve salata ile desteklemek gerekiyor" şeklinde konuştu."Her ziyarette mutlaka bir şey yenmekten kaçınılmalı"Bayramda vatandaşların gittikleri her ziyarette bir şey yemelerinin doğru olmadığını da vurgulayan Canbolat, "Bayramda yapılan ziyaretlerde bir yerde sütlü ve normal bir tatlı yediğimizde bir diğer ziyaretimizde kendimize dur demeyi bilmemiz gerekiyor. Bunu yapamıyorsak da porsiyon ölçülerini bölerek küçük porsiyonlar tüketmemiz gerekiyor. Eğer istemsiz şekilde çok fazla yüklenildiyse de mutlaka egzersiz yapılması gerekiyor. O yüzden biz bayram süresince tatlı tüketimini sınırlandırılması ve bunun bir şekilde sütlü tatlı yada dondurma ile geçiştirilmesini öneriyoruz. Ağır pişmiş, çok çikolatalı ve çok şerbetli tatlılardan uzak durulmalı" diye konuştu.