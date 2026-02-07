Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
07.02.2026 11:13  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Haber Videosu

Kaz Dağları'ndan çıkan kaynaklarla beslenen Bayramiç Barajı'nın, son yağışların ardından doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasıyla Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde sular, taşların arasından ve yollardan adeta fışkırdı.

Kaz Dağları'ndan çıkan kaynaklarla beslenen Bayramiç Barajı'nın, son yağışların ardından doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasıyla Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde sular, taşların arasından ve yollardan adeta fışkırdı.

BARAJLAR DOLDU TAŞTI

Küresel ölçekte yaşanan kuraklık nedeniyle Bayramiç Barajı'nda su seviyesi 2024'te yüzde 10'a, 2025'te ise yüzde 12'ye kadar geriledi. Aralık ayı sonundan itibaren etkili olan yağışların ocak ve şubat ayının ilk günlerinde de sürmesiyle barajdaki doluluk hızla arttı.

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

YER ALTI SULARI YÜZEYE ÇIKTI

Yağışların en yoğun görüldüğü bölgelerden biri olan Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde, baraj seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının ardından birçok noktada yer altı suları yüzeye çıktı, bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

UZUN YILLARDIR BÖYLESİ YAŞANMIYOR

Köy sakinlerinden 79 yaşındaki Ali Erol, AA muhabirine, uzun yıllar önce yaşanan sağanak nedeniyle benzer bir durumu yaşadıklarını söyledi.

Kuraklık nedeniyle barajda su kalmadığını ve yağış alamadıklarını belirten Erol, şöyle konuştu:

"Ben doğma büyüme buralıyım. Daha önce de böyle yağışlar olmuştu. Çay köyümüzün altından geçiyor. Her yeri su aldı. Uzun süredir kuraklık çekiyorduk. Şimdi taşın, toprağın içinden su fışkırıyor. Suyumuzun bollaşmasına çok sevindik."

72 yaşındaki İbrahim Çobanoğlu da son 2 yıldır köyde ciddi bir kuraklık yaşandığını ifade ederek, "Son dönemde yağışlar gerçekten çok arttı. Evlerin ve iş yerlerinin içinden bile su çıktığını gördük." diye konuştu.

Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, kent merkezinin içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nda doluluk oranı 6 Şubat itibarıyla yüzde 89 olarak ölçüldü. Bayramiç Barajı'nda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'tan yüzde 100'e yükseldi.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre ise Çanakkale'de son 24 saatte metrekareye yaklaşık 10 milimetre yağış düştü. En yüksek yağış Ayvacık ilçesinde 79,9 milimetre olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Bayramiç Barajı, Yerel Haberler, Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
26 ilde memurlara ’’Hangi partiye oy verirsiniz’’ diye soruldu, sonuç hayli enteresan 26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:48
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:44
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
09:32
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
08:23
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
01:41
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 11:55:58. #7.11#
SON DAKİKA: Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.