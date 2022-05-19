Bayramiç'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bayramiç'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

19.05.2022 18:01
Bayramiç'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve Yiğitler köyü başta olmak üzere bazı köylerde ev ve ağıllardan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler C.U. ve S.U'yu gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayramiç'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayramiç'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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