Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bayramiç'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

48 dakika önce

Bayramiç ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bayramiç'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bayramiç ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İlçeye bağlı Köylü köyüne giden Yusuf Gümüş (50) idaresindeki 17 TK 871 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada savrulan araçtan fırlayarak yaralanan sürücü Yusuf Gümüş, sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:09 Kaynak: AA

Yusuf Gümüş, Bayramiç, Güncel
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